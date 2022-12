Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor Taschendieben; Mehrere Einbrüche in der Verdener Innenstadt; Feuer im Garten; Betrunkener Autofahrer; Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden; Unfall auf der Autobahn

LK Verden (ots)

Polizei warnt vor Taschendieben

LK Verden/LK Osterholz. Taschendiebe waren auch in den vergangenen Tagen wiederholt am Werk. Von den Tätern wird eine kurze Unaufmerksamkeit ihrer Opfer beim Einkaufen genutzt, um an deren Wertsachen zu gelangen. Das Portemonnaie aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche ist zum Beispiel eine leichte Beute und kann in wenigen Sekunden von Dieben eingeheimst werden. Deshalb ist es wichtig, seine Wertgegenstände nie unbeobachtet zu lassen und möglichst eng am Körper zu tragen. Auf diese Gefahr wiesen Polizisten auch am Donnerstag vor einem Discounter in Dörverden hin. Joachim Kopietz vom Präventionsteam hatte diesen Ort ausgewählt, weil Taschendiebstähle eben nicht nur im Gedränge in der Großstadt passieren, sondern auch oftmals beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt oder Discounter. "Auch wenn es so oft vorkommt - es gibt wirksame Verhaltensweisen, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen!" weiß der erfahrene Präventionsbeamte. Dazu zählt zum einen, dass man seine Geldbörsen zu keiner Zeit aus den Augen lässt und immer dicht bei sich hat. Zum anderen sollte man nur so viel Bargeld dabeihaben, wie man benötigt. "Enorm wichtig ist auch, dass man seine PIN niemals zusammen mit der Geldkarte aufbewahrt, denn dann haben Täter im Falle eines Diebstahls die einfache Möglichkeit eine größere Summe Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben" warnte Joachim Kopietz im Gespräch mit den Passanten. Genau so etwas war nämlich am Mittwoch bei einer Tat im Landkreis Verden passiert. Wenn Geld- oder Kreditkarten gestohlen wurden, sollten diese umgehend gesperrt werden, damit kein weiterer finanzieller Schaden entstehen kann. Dazu gibt es den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. (Ein Foto befindet sich in der digitalen Pressemappe)

Mehrere Einbrüche in der Verdener Innenstadt Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Apotheke in der Großen Straße Ecke Syndikatsstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Geschäftsräumen. Beim Eindringen in den Verkaufsraum scheiterten sie an einer verschlossenen Tür und konnten so glücklicherweise kein Diebesgut erlangen. In ein Restaurant, das sich in Höhe der Bäckerstraße befindet, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch ein und konnten dort eine Kassenschublade sowie einen Drucker entwenden. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch gab es einen Einbruchsversuch in eine Wohnung in der Zollstraße, der am nächsten Morgen durch Spuren an der Balkontür bemerkt wurde. Personen, die in Zusammenhang mit diesen Straftaten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter 04231-8060 zu melden.

Feuer im Garten

Langwedel. Zu einem Feuer rückten Mittwochmittag die Feuerwehren Langwedel und Daverden sowie die Polizei aus. In der Straße Moorberg war in dem Garten eines Einfamilienhauses ein Kompost in Brand geraten. Glücklicherweise wurden nur ein angrenzender Carport und ein Zaun leicht beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Für den Einsatz musste zeitweise der Moorberg abgesperrt werden und aufgrund der Kälte gefror das auf die Straße gelaufene Löschwasser sofort. Um dadurch entstehende Gefahren für den Fahrzeugverkehr auszuschließen, wurde die Fahrbahn vor der Freigabe abgestreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, geht aber derzeit nicht von einer vorsätzlichen Entstehung aus.

Betrunkener Autofahrer

Verden. Einen deutlich alkoholisierten Autofahrer zogen Beamte der Verdener Polizei Mittwochnachmittag aus dem Verkehr. Der 38- Jährige war gegen 15:3o Uhr auf dem Johanniswall unterwegs. Bei einer Kontrolle des Mannes fiel seine Alkoholisierung sofort auf und ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Nach dem Ergebnis von rund 3 Promille wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden Verden. Mittwochmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall am Andreaswall ein beträchtlicher Sachschaden verursacht. Ein 73-Jähriger wollte gegen 9:30 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Straße einbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 49-jährigen Autofahrer. Durch den dann folgenden Zusammenstoß wurden beide Pkw beschädigt. Der Audi des Verursachers so sehr, dass er abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise blieben beide beteiligten Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.

Unfall auf der Autobahn

Posthausen. Beim Auffahren auf die Autobahn geriet Mittwochmittag ein 40-Jähriger mit seinem Pkw ins Schleudern. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf die Autobahn A1 in Richtung Osnabrück auf und verlor auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallte gegen einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden LKW, drehte sich und kam entgegen der Fahrbahn zum Stehen. Der 9-jährige Sohn des Verursachers wurde hierbei leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten kamen mit einem Schrecken davon. Das Auto des Verursachers wurde so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der gesamte Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf über 10.000 Euro geschätzt.

