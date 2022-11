Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0721 --Einbrecher richten hohen Schaden an--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Lerchenstraße Zeit: 17.11.22 - 18.11.22

Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergeblich, einen Geldautomaten in Vegesack aufzubrechen. Die Einbrecher richteten aber einen hohen Sachschaden an.

Die Diebe drangen in die SB-Filiale einer Bank in der Lerchenstraße ein und versuchten, den Geldautomaten zu knacken. Als das misslang, flüchteten sie unverrichteter Dinge, ließen aber eine beschädigte Eingangstür und einen zerstörten Innenbereich zurück. Der Schaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatnacht oder die Tage zuvor in der Lerchenstraße, zwischen Am Rivenkamp und Vorlöhnhorster Weg, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell