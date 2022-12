POL-NB: Vermisster Senior aus Greifswald- Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Ahrenshoop (LK V-R) (ots) - Am 02.12.2022, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L21 in Ahrenshoop zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 76-jähriger und aus dem Landkreis Coesfeld stammender deutscher Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW Audi die L21 in Ahrenshoop aus Richtung Wustrow kommend in Richtung Born. Eine ...

mehr