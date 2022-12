Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und vier leichtverletzten Personen in Löcknitz

Löcknitz (LK V-G) (ots)

Am 02.12.2022, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der B 104 / Chausseestraße in Löcknitz ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Erkennstand befuhr eine 81 Jahre alte deutsche Kraftfahrzeugführerin mit ihrem PKW Hyundai die Löcknitzer Chausseestraße in Richtung Linken und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommende PKW Ford Kuga und einem PKW Audi A4. Dabei wurden die 70-jährige Fahrerin des PKW Ford sowie ihre 49-, 51- und 75-jährigen Mitfahrer leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die 81-jährige Hyundaifahrerin blieb unverletzt. Auch die 22-jährige Fahrzeugführerin des PKW Audi und ihre zwei Mitfahrer, ein 7 Monate altes Kind und ein 51-jähriger Mann, blieben unverletzt. Alle drei beteiltigen Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Die B 104 musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und des Rettungskräfteeinsatzes sowie der Bergung der drei verunfallten Fahrzeuge für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

