Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ahrenshoop

Ahrenshoop (LK V-R) (ots)

Am 02.12.2022, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L21 in Ahrenshoop zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 76-jähriger und aus dem Landkreis Coesfeld stammender deutscher Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW Audi die L21 in Ahrenshoop aus Richtung Wustrow kommend in Richtung Born. Eine 55-jährige und aus dem Raum Ribnitz stammende polnische Kraftfahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Seat die oben genannte Straße zur selben Zeit in entgegengesetzter Richtung. In der weiteren Folge geriet der 76 Jährige mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem PKW der 55-jährigen Kraftfahrzeugführerin. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden PKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der Seat der 55 Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und dem Rettungswageneinsatz musste die L21 in Ahrenshoop für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Gegen 17:25 Uhr konnte die Fahrbahn zunächst halbseitig für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Nach Beendigung der Unfallaufnahme und der Bergung des PKW Seat wurde die L21 gegen 17:22 Uhr wieder komplett für dem Fahrzeugverkehr freigegeben. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

