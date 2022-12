Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B105 (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am 02.12.2022, gegen 14:50 Uhr, kam es in Ribnitz-Damgarten auf der B105 zu einem Verkehrunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 67-jähriger deutscher Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW Mazda in Ribnitz-Damgarten die B105 aus Richtung Rostock kommend und beabsichtigte nach links in die Schillstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine aus Richtung Stralsund kommende 63-jährige deutsche Audi-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsdunfallaufnahme musste die B105 für ca. 1,5 Stunde halbseitig gesperrt werden. Nach der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe, durch die Feuerwehr Ribnitz-Damgarten, wurde die Fahrbahn gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

