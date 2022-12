Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B104, Ortsdurchfahrt Ritzerow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots)

Am 30.11.2022 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der B104 in der Ortsdurchfahrt Ritzerow ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Bei den beiden beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um Transporter zweier Zustelldienste. Nach derzeitigem Stand ereignete sich der Unfall wie folgt: Ein 37-jähriger deutscher Fahrzeugführer hielt mit seinem Fahrzeug auf der B104 in der Ortschaft Ritzerow in Fahrtrichtung Neubrandenburg, um ein Paket zuzustellen. Anschließend beabsichtigte er links in einer Einfahrt zu wenden. Eine 42-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines anderen Lieferdienstes fuhr ebenfalls in Richtung Neubrandenburg und wollte den Transporter überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 42-jährige Fahrzeugführerin wurde am Unfallort medizinisch untersucht. Verletzungen konnten nicht festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000,-Euro. Die Transporter waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit durch Abschleppunternehmen geborgen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

