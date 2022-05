POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 25.05.2022, ist es sowohl in Halstenbek als auch in Henstedt-Ulzburg zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. In Henstedt-Ulzburg drangen Unbekannte zwischen 10:00 und kurz vor 18:00 Uhr in der Straße "Adlerhorst" gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Ob und was der/die Täter entwendet haben, ist bislang unklar. Zwischen 22:15 und ...

