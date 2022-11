Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pkw-Lenker nach Unfall in Schönaicher Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der Schönaicher Straße in Böblingen, im Einbahnstraßenbereich zwischen der Nürtinger Straße und der Waldenbucher Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 11-jährigen Kind. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad entgegen der Einbahnstraße zur Schule. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker parkte zeitgleich rückwärts aus einer dortigen Parklücke aus. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind, das folglich stürzte. Der Pkw-Lenker soll sich vor Ort bei dem Jungen erkundigt haben, ob alles in Ordnung sei. Das Kind habe dies bejaht und sei dann weitergefahren. Erst später stellte sich heraus, dass es sich leicht verletzt hatte. An dem vermutlich dunklen Pkw soll ein Schaden entstanden sein. Das Polizeirevier Böblingen bittet den bislang unbekannten Pkw-Lenker und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

