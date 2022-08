Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Turnschuhe und Jacke geklaut

Kaiserslautern (ots)

Dass mehrere Sachen aus dem Innenraum ihres Autos verschwunden sind, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwochmorgen festgestellt. Wie die 46-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, stand der Pkw über Nacht in der Katharinenstraße in Höhe des Hauses Nummer 33. Als sie am Morgen in den Wagen einstieg, fiel ihr auf, dass ihre Turnschuhe, ihre Regenjacke sowie eine Tasche mit diversen Gegenständen, die im Wagen lagen, nicht mehr da sind.

Aufbruchspuren wurden an dem Pkw nicht gefunden. Ob das Fahrzeug nicht verschlossen war oder die Täter möglicherweise das sogenannte "Keyless"-System überwanden, ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

