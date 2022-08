Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Joint in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Männer, die mitten in der Nacht zu Fuß in der Pirmasenser Straße unterwegs waren, haben die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Polizeibeamten die 25 und 31 Jahre alten Männer gegen 2 Uhr ansprachen und einer Kontrolle unterzogen, stellte sich heraus, dass beide schon oft polizeilich aufgefallen sind - unter anderem in Verbindung mit Drogen. Beide Männer machten auch den Eindruck, dass sie deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen, und bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde ein Joint gefunden.

Die Zigarette wurde sichergestellt. Ihr "Besitzer" machte keine Angaben zur Sache. Auf den 25-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

