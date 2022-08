Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Versöhnungskirche

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchversuchs in die Versöhnungskirche im Stadtteil Bännjerrück. Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 9:30 Uhr, versuchten sich die Täter Zugang in die Kirche zu verschaffen. Den Unbekannten war es jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Allerdings hinterließen die Einbrecher einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 200 Euro schätzt. Die Ermittler sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat rund um die Kirche in der Leipziger Straße Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

