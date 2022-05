Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gefunden

ausgeräumt

weggeworfen

Gescher (ots)

Im Kassenbereich eines Discounters an der Hofstraße in Gescher hat eine Geschädigte ihre Geldbörse liegen lassen, als sie die abgerechneten Waren mit dem Kassenbon verglich. Wenig später bemerkte sie ihre Unachtsamkeit. Das Portemonnaie lag nicht mehr dort, als sie es holen wollte. Noch am gleichen Tag fand ein Gärtner unweit des Marktes im Gebüsch vor einem Ärztehaus die Geldbörse und übergab sie der Polizei. Sämtliche Karten und Ausweise waren noch da, das Bargeld fehlte. Zu dem Geschehen in dem Discounter kam es am Mittwoch zwischen 10.30 und 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

