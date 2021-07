Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall auf B70 gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der zweispurigen B70 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Fox fuhr gegen 7.30 Uhr an der Anschlussstelle Esterfeld auf die B 70 in Fahrtrichtung Lingen auf. Im Rahmen des Spurwechsels vom Beschleunigungs- auf den Hauptstreifen, stieß der VW mit einem gelben Kranfahrzeug zusammen. In Bezug auf den genauen Unfallhergang machen die beiden Beteiligten stark voneinander abweichende Angaben. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

