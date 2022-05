Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Wurst mit Rasierklingen als Hundeköder entdeckt

Legden (ots)

Am Donnertagnachmittag gegen 18:10 Uhr entdeckte eine aufmerksame Hundehalterin in Legden, Roßmöllerhook, ein präpariertes Stück rohes Fleisch. Das Fleisch war mit Rasierklingen gefüllt. Ein Hund kam in diesem Fall nicht zu Schaden. Bereits am vergangenen Montag kam es in Legden zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Ein neun Monate alter Welpe fraß einen Giftköder, ein mit Tabletten gefülltes Stück Fleisch. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus, Tel. 02561/926-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell