Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlene Räder in Tatortnähe deponiert

Bocholt (ots)

Gleich drei Pedelecs und ein Fahrrad hatten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Bocholt entwendet. Ihre Besitzer konnte sie jedoch schnell wieder in Empfang nehmen - dank aufmerksamer Zeugen: Diesen waren gegen 03.00 Uhr die Räder aufgefallen, die unweit eines Festzeltes an der Lowicker Straße in einem Beet lagen. Es befindet sich im rückwärtigen Bereich der dortigen Sportanlagen. Gleichzeitig entfernten sich vier Unbekannte von der Fundstelle. Die Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatten Bärte, dunkle Haare und einen dunklen Teint. Wie sich herausstellte, gehörten die Räder Gästen der dort stattfindenden Feierlichkeit. Sie hatten diese am Festzelt verschlossen abgestellt gehabt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell