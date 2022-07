Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jährigen im Hbf Dortmund niedergeschlagen - Bundespolizisten nehmen Angreifer im Hbf Hagen fest

Dortmund - Hagen - Castrop-Rauxel - Gevelsberg (ots)

Samstagmorgen (23. Juli) schlug ein bewaffneter Mann im Dortmunder Hauptbahnhof einen 19-Jährigen zu Boden und flüchtete. Anhand von Videomaterial konnten Bundespolizisten die Fluchtrichtung ermitteln und den Beschuldigten festnehmen.

Gegen 04:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei in Dortmund. Ein junger Mann soll im Verbindungstunnel des Dortmunder Hauptbahnhofes seinen Kontrahenten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. In der anderen Hand soll er ein Messer gehalten haben. Der 18-Jährige Geschädigte soll sofort zu Boden gefallen und mit dem Kopf dort aufgeschlagen sein. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet. Zeugen leisten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Mann aus Castrop-Rauxel anschließend in ein Krankenhaus. Derweil werteten Bundespolizisten die Videoaufzeichnungen des Bahnhofes aus und ermittelten so die Fluchtroute des Täters. Dieser ist anschließend in einen Zug nach Hagen gestiegen. Sofort informierten die Beamten die Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof.

Die Einsatzkräfte in Hagen erwarteten dann am Bahnsteig den besagten Zug und nahmen den 19-jährigen Gevelsberger sofort fest. Bei einer Durchsuchung stellten sie fest, dass der Mann ein Taschenmesser mit sich führte.

Das Messer wurde sichergestellt und gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell