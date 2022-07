Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Entflohener Häftling stellt sich bei Bundespolizei

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (21. Juli) hat sich ein 32-jähriger Häftling bei der Bundespolizei in Münster gestellt. Er gab an, dass aus einem Hafturlaub nicht in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld zurückgekehrt sei.

Bei der Überprüfung der Angaben stellten die Beamten fest, dass oben-drein noch zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Weil Strafaussetzungen widerrufen worden waren, suchten ihn die Staatsanwaltschaften Münster und Gießen. Zu seiner ursprünglichen Haftzeit hat er jetzt noch weitere 190 Tage zu verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell