Bereich Osterholz:

Osterholz-Scharmbeck Am Freitagabend ist es in Osterholz-Scharmbeck, in der Straße Am Osterholze, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Täter ist durch einschlagen eines Fensters in das Haus gelangt und hat dort die Räumlichkeiten betreten. Ohne Diebesgut ist der Täter dann wieder in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Schwanewede

In Schwanewede in der Johannes-Horn-Straße, wollten Polizeibeamte am Freitagnachmittag eine Verkehrskontrolle durchführen. Der 38-jährige Fahrzeugführer entzog sich zunächst fußläufig der Kontrolle, konnte aber durch die Polizeibeamten wieder angetroffen werden, bei der anschließenden Kontrolle leistete der Mann dann Widerstand. Da der Beschuldigte zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gefälschte Kennzeichen angebracht waren, wurden gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Osterholz-Scharmbeck

Am Freitagabend ist es im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck, in der Bahnhofstraße, zu einem Brand einer Altpapiertonne gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist diese in Brand geraten und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck gelöscht werden. Durch den Brand und durch die Löscharbeiten wurden neben der Altpapiertonne auch die Fassade und das Wärmeverbundsystem des angrenzenden Hauses beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt, Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Ritterhude

Im Ortskern von Ritterhude haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass der 46-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat einen Wert von 3,06 Promille ergeben. Gegen den Mann aus Osterholz-Scharmbeck wurde nach einer Blutentnahme ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ritterhude

Ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer aus Ritterhude hat am Freitagabend mit seinem Pkw die Böcklerallee in Ritterhude in Richtung Neue Landstraße befahren. Hierbei hat er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Dort hat er einen Zaun durchbrochen und ist anschließend noch gegen einen Pfosten auf dem Grundstück gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Ritterhude

Am Freitagmittag ist es in Ritterhude auf der B74 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen leicht verletzt haben. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bremervörde ist mit seinem Pkw auf der Straße Hüderbeek in Richtung Osterholz-Scharmbeck gefahren und hat zu spät bemerkt, dass die vor ihm fahrende 43-jährige Ritterhuderin nach links in die Straße Vor Vierhausen abbiegen wollte. Der Bremervörder ist mit seinem PKW dann auf das abbremsenden Auto aufgefahren und hat Sachschäden an beiden Fahrzeugen verursacht. Durch den Verkehrsunfall haben sich die 43-jährige Fahrzeugführerin und ein Insasse im anderen Pkw leicht verletzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

16.12.2022, 19:40 Uhr Ort: BAB1, RF Hamburg, km 99.5 in 28832 Achim

Am Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen auf der A1 in Richtung Hamburg kurz hinter dem Bremer Kreuz gekommen. Der 72-jährige Unfallverursacher hat nach bisherigen Erkenntnissen nach mit seinem Pkw den mittleren von drei Fahrstreifen befahren und ist beim Überholvorgang mit dem vorausfahrenden Pkw kollidiert. In dessen Folge schleuderte der Verursacher mit seinem Pkw zuerst gegen die Mittelschutzplanke und dann über alle Fahrstreifen gegen die rechte Außenschutzplanke. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Pkw wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war dafür jedoch nicht erforderlich. Weitere 4 Verkehrsteilnehmer fuhren über die Trümmerteile, wodurch ihre Fahrzeuge leicht beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben. Bei dem Verursacher wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, die vor Ort mit 0,4 Promille gemessen wurde. Anschließend wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Achim:

Diebstahl einer Geldbörse in Achim Am frühen Donnerstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Embser Landstraße in Achim zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 83-jährige Geschädigte hatte ihre Tasche an einem Kindersitz des betreffenden Einkaufswagens befestigt. Eine männliche Person lenkte die Geschädigte ab, in dem er Einkaufsartikel fallen ließ. Die Geschädigte half dem Mann und war hierdurch eine gewisse Zeit abgelenkt. Im Anschluss hat sich die Person in unbekannte Richtung entfernt. An der Kasse stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt festgestellt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Einer der Täter konnte als männlich, korpulent, und ca. 50 Jahre alt beschrieben werden. Weitere Hinweise zu möglichen Tätern liegen bislang nicht vor. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Ottersberg

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis frühen Freitagmorgen kam es in Ottersberg in der Straße Amtmanns Weide zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Garage Zugang zum Einfamilienhaus. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde eine Geldbörse samt Inhalt sowie ein E-Scooter entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Ottersberg OT Benkel

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen kam es in Ottersberg / Ortsteil Benkel in der Straße Benkel zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Flecken Ottersberg befuhr zum Unfallzeitpunkt mit einem Pkw die Straße Benkel in Fahrtrichtung Stapel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und prallte schließlich gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten Lkw-Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 19-jährige Fahrzeugführer entfernte sich zunächst fußläufig in unbekannte Richtung vom Unfallort. Im Fahrzeug befanden sich weitere Insassen. Eine 19-jährige Mitfahrerin wurde schwer und eine 17-jährige Mitfahrerin sowie ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurden auch im Hinblick auf die niedrigen Außentemperaturen Suchmaßnahmen nach dem Unfallverursacher unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte sowie der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte die Person schließlich einige Stunden später auf dem Gelände eines Campingplatzes unverletzt festgestellt werden. Bei einem Atemalkoholtest konnte ein Wert von 1,22 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Verden: Besonderer Betrug mit höherem Schaden Am Freitag den 16.12.2022 um die Mittagszeit bekam die 53-jährige Kirchlintelerin einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten. Es wurde angegeben, dass ein Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nur gegen die unmittelbare Zahlung einer sog. Kaution könne eine Freilassung erfolgen. Die Geschädigte wurde derart unter Druck gesetzt, dass sie die geforderte größere Bargeldsumme von ihrer Bank besorgte und das Geld danach an einem anderen Ort an den unbekannten Täter übergab. Später erfolgte Kontakt zu dem besagten Familienmitglied so dass der erfolgte Betrug bekannt wurde. Der zentrale Kriminaldienst der Polizei Verden Osterholz übernimmt in diesem besonderen Betrugsfall die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise zur Verhinderung dieser Taten: - Seien Sie gegenüber Fremden misstrauisch! - Geben Sie niemals Informationen oder persönliche Daten an Unbekannte, weder an der Haustür noch am Telefon. Einfach auflegen oder Tür schließen! - An der Haustür: Nutzen Sie einen Sperrriegel, Unbekannte müssen draußen bleiben! - Übergeben Sie niemals wertvolle Dinge an Fremde! - Schützen Sie das Bankkonto mit einer Kontovollmacht für Angehörige - Informieren Sie Angehörige und die Polizei über das Geschehe

