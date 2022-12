POL-VER: ERGÄNZUNG: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 ++

PI Verden (ots) - Pressemeldung für die PI Verden / Osterholz vom 17.12.22 Bereich Osterholz: Osterholz-Scharmbeck Am Freitagabend ist es in Osterholz-Scharmbeck, in der Straße Am Osterholze, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Täter ist durch einschlagen eines Fensters in das Haus gelangt und hat dort die Räumlichkeiten betreten. Ohne Diebesgut ist der Täter ...

