POL-VER: ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++ Fensterscheibe am Hallenbad beschädigt - Zeugen gesucht ++ Einbruch in Wohnhaus: Täter konnte fliehen - Polizei sucht Zeugen ++

LANDKREIS VERDEN

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Emtinghausen. Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Syker Straße (L 354) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19 Jahre alte Fiat-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die Fiat-Fahrerin war auf der L 354 in Richtung Thedinghausen unterwegs. Auf dem Teilstück zwischen Emtinghausen - Zentrum und der Dorfstraße kam der Fiat aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Fiat mit einem Stromkasten zusammen und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort, mit ins Krankenhaus musste sie jedoch nicht.

Der Fiat, welcher infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beziffert sich auf zumindest 1.500 EUR.

++ Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall ++

Oyten. Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Straße Oyterdamm (L 168) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der L 168 in Richtung Oyten-Zentrum unterwegs. Dass an der Einmündung zum Riedenweg zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten, bemerkte die VW-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät.

Der VW stieß gegen das Heck eines VW. Der VW wiederum wurde auf einen noch davor haltenden Nissan eines 48-Jährigen geschoben. Der 42 Jahre alte Fahrer des VW sowie seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort, mit ins Krankenhaus mussten die beiden nicht genommen worden. Der VW war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 5.000 EUR beziffern.

++ Fensterscheibe am Hallenbad beschädigt - Zeugen gesucht ++

Achim. Am Dienstagmorgen wurde eine Fensterscheibe des Achimer Hallenbades in der Bergstraße beschädigt. Die Fensterscheibe ist dem angrenzenden Parkplatz zugewandt. Die bisher unbekannten Täter beschädigten die Scheibe dergestalt, dass sie nun zwei Löcher aufweist und gesprungen ist. Auf welche Art und Weise die Scheibe genau beschädigt wurde, ist bisher unbekannt. Ein Zeuge bemerkte den Schaden und verständigte die Polizei. Zeugen werden nun gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus: Täter konnte fliehen - Polizei sucht Zeugen ++

Schwanewede. Am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das im Vorlöhnhorster Weg unweit des Birkenweges liegt. Die Bewohnerin, eine Seniorin, war zu Hause und bemerkte den Täter.

Um in das Wohnhaus zu gelangen, öffnete der bisher unbekannte Täter zunächst gewaltsam eine Außentür. Sodann durchsuchte der Täter die Innenräume, wobei er Bargeld und Schmuck erlangte. Im weiteren Verlauf bemerkte ihn die Bewohnerin, welche während der Tat zu Hause war. Dem Täter gelang es, aus dem Haus zu fliehen und fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung Bremen davon. Die Bewohnerin wurde körperlich nicht verletzt. Sie alarmierte die Polizei. Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter, welcher jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahm im weiteren Verlauf den Tatort auf und führte Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Beschrieben werden kann der bisher unbekannte Täter wie folgt: Er sei ca. 1,60 m groß und dunkel gekleidet gewesen. Auf dem Kopf habe er eine dunkle Mütze getragen. Ferner habe eine dunkle Trainingsjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen. Das Fahrrad sei ebenfalls dunkel gewesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Die Ermittlungen dauern nun an.

Gesucht werden nun der bisher unbekannte Täter und weitere Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

