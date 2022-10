Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Siehst Du mich? Verkehrssicherheitsaktionen mit Kitas und Grundschulen in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Der schnelle und dynamische Straßenverkehr birgt insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer - die Kinder - große Herausforderungen: Geschwindigkeiten und Entfernungen von Fahrzeugen können von ihnen oftmals noch nicht richtig eingeschätzt werden. Verkehrsabläufe sind speziell für die Kleinsten kaum nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass für Kinder unter anderem durch Sichthindernisse und parkende Fahrzeuge ein erhöhtes Risiko besteht, übersehen zu werden - nicht nur, aber besonders in der dunklen Jahreszeit. Dabei sind sehen und gesehen werden im Straßenverkehr überlebenswichtig. Aus diesem Grund werden Kinder unterschiedlicher Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in dieser Woche wieder am Straßenrand vor ihren Einrichtungen stehen und vorbeifahrende Autofahrer fragen: "Siehst Du mich?" Da helle und reflektierende Kleidung mit Beginn der dunklen Jahreszeit besonders wichtig ist, tragen die Kinder leuchtende Kleidung, halten selbstgemachte Plakate hoch und machen mit einer Vielzahl anderer kreativer Aktionen auf sich aufmerksam. Ziel der Verkehrssicherheitsaktionen in Wuppertal, Remscheid und Solingen ist es, die Kinder und Eltern, aber vor allem die Fahrzeugführer zu sensibilisieren und über Gefahren für Kinder und Fähigkeiten von Kindern im Straßenverkehr zu informieren. Einladung für Medienvertreter: Wuppertal: Freitag, 28.10.2022, 08:00 Uhr, an der B7, Höhe Wicküler Park Mitwirkende aus Kindergärten und Erstklässler der Grundschule Hesselnberg werben gemeinsam für Sensibilität und Rücksichtnahme gegenüber Kindern im Straßenverkehr. Gut sichtbar mit retroreflektierenden Kleidungsstücken, soll die Wirkungsweise der Sicherheitskleidung anschaulich dargestellt werden. Remscheid Freitag, 28.10.2022, 08:00 Uhr, Burger Straße 115 Kinder der Grundschule Mannesmann und der Kita Dicke Eiche fordern Fahrzeugführer zur Fahrt mit angemessener Geschwindigkeit und zu besonderer Rücksichtnahme gegenüber Kindern auf. Solingen: Freitag, 28.10.2022, 07:45 - 08:15 Uhr, Bereich Uhlandstraße/Wiefeldicker Straße Die Kinder der Grundschule Uhlandstraße und der Kitas Uhlandstraße und Wiefeldicker Straße werden in der Zeit von 07:45 bis 08.15 Uhr am Fahrbahnrand stehen und mit reflektierender Kleidung und Banner auf sich aufmerksam machen. (mh)

