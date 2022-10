Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Cronenberg - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (23.10.2022, 09:00 Uhr) kam es in Wuppertal-Cronenberg zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Ein bislang Unbekannter betrat die privaten Räume des Hauses an der Lindenallee, drohte einer 58-Jährigen mit einer Pistole und forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Mit seiner Beute flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen könnten weitere Täter an dem Raub beteiligt gewesen sein. Der Tatverdächtige hat eine normale Statur und dunkle Augen. Er trug einen Mundnasenschutz und dunkle Oberbekleidung. Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungsarbeit aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber: -Wer hat zum taterheblichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ortskerns Cronenberg gesehen? Die Polizei bittet die Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 02022/284-0 zu melden. (sw)

