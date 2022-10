Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Fahrradfahrer kommt durch Longboard zu Fall

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (23.10.2022, 16:30 Uhr) kam es an der Straße Am Brögel zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer (40) verletzt wurde. Der 40-jährige fuhr mit seinem Zweirad auf dem Fahrradweg, als ein Junge auf einem Longboard kreuzte. Der Fahrradfahrer bremste ab, jedoch kam es trotzdem zum Zusammenstoß mit dem Longboard und zum Sturz. Das Kind wurde nicht getroffen und entfernte sich umgehend von der Unfallstelle. Während des Sturzes verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Personenbeschreibung des kleinen Jungen liegt nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

