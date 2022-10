Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf einen Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (23.10., gegen 15:00 Uhr) kam es auf der Berliner Straße an der Ecke zur Wichlinghauser Straße in Höhe des dortigen Discounters zu einem versuchten Raub auf einen Jugendlichen. Der 15-jährige Wuppertaler wurde aus einer ihm unbekannten Gruppe von drei männlichen Personen angesprochen. In der Folge wurde er zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Jugendliche verneinte dies und wurde daraufhin geschlagen und getreten. Die Personengruppe ließ ohne Beute von dem 15-Jährigen ab, als er durch lautes Schreien auf sich Aufmerksam machte. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde darauf aufmerksam und begleitete den Wuppertaler nach Hause. Zwei der drei Täter können wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Dunkle Hose mit hellen Streifen auf der Außenseite - Helle Schuhe - Dunkle Haare, an den Seiten kurz und oben lockig - Männlich - Dunkle Hose mit hellen Streifen auf der Außenseite - Dunkle Turnschuhe mit hellen Applikationen Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell