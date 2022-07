POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Lena-Sofie K.

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 2. Juli, haben Unbekannte einem 41-Jährigen an der Dahlener Straße/ Marienplatz sein Fahrrad geraubt. Dabei verletzten sie den Mann. Nach eigenen Angaben war der 41-Jährige gegen 1.50 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Marienplatz zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs. Dort sei er von einer Frau angesprochen worden, die in Begleitung eines Mannes gewesen sei. Mit Hilfe eines Vorwandes habe die Frau ihn dann dazu ...

