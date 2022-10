POL-W: W - Fußgängerin angefahren - Verdacht Alkohol

Wuppertal (ots) - Gestern Morgen (23.10.2022, 09:00 Uhr) kam es in Wuppertal-Cronenberg zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Ein bislang Unbekannter betrat die privaten Räume des Hauses an der Lindenallee, drohte einer 58-Jährigen mit einer Pistole und forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Mit seiner Beute flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen könnten weitere ...

