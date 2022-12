Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zigarettenautomat angegangen ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Zigarettenautomat geöffnet ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Zigarettenautomat angegangen ++

Achim. Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag gingen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Verdener Straße an. Sie öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten Bargeld und Zigaretten, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße Oyterdamm (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 49 Jahre alte Kia-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 36 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war auf der Straße Zum Behlingsee unterwegs und bog in die L 168 ein. Ersten Informationen zufolge, bemerkte die Hyundai-Fahrerin dabei die Kia-Fahrerin zu spät, die auf der L 168 unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Kia-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf insgesamt 12.000 EUR beläuft. Der Kia war nicht mehr fahrbereit.

++ Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall ++

Ottersberg. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am Dienstagmittag auf der Straße Wümmingen (L 155). Der 50 Jahre alte Fahrer eines Renault-Transporters war auf der L 155 in Richtung Ottersberg - Zentrum unterwegs. Als der Renault-Fahrer in Höhe der der Anschlussstelle "Posthausen" der A 1 auf die Auffahrt Richtung Hamburg abbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge eine 42-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, die ihm auf der L 155 entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, zwischen Skoda und Renault. Dabei wurde der Skoda gegen einen MAN-Lkw eines 48-Jährigen gedrückt, der an der Einmündung stand. Der 50-Jährige sowie die 42-Jährige wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Renault und Kia waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 20.000 EUR beziffern. Infolge des Verkehrsunfalles kam es zu Verkehrsbehinderungen. Polizeibeamte regelten zeitweise den Verkehr.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigarettenautomat geöffnet ++

Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Meyenburger Straße. Der Zigarettenautomat befindet sich unweit der Bushaltestelle Metjensande. Die Täter machten Beute und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Grasberg. Am Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Seehauser Straße liegt. Um in das Haus zu gelangen, öffneten die bisher unbekannten Täter zunächst gewaltsam eine Kellertür und stiegen durch diese ein. Im weiteren Verlauf betreten und durchsuchen die Täter die Innenräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Schließlich flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Auffahrunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die VW-Fahrerin war auf der Bahnhofstraße in Richtung Loger Straße unterwegs. Hinter ihr war ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer in dieselbe Richtung unterwegs. In Höhe der Straße Hinter der Wurth hielten beide zunächst verkehrsbedingt. Beim Anfahren fuhr ersten Informationen zufolge der BMW-Fahrer auf das Heck des VW. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ++

Ritterhude. Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf der Einmündung der Fergersbergstraße (L 151)/Auf den Rathen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 53 Jahre alte Tesla-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der 79 Jahre alte Fahrer eines Audi war auf der Straße Auf den Rathen unterwegs und bog nach links in die L 151 ein. Dabei bemerkte er ersten Informationen zufolge die Tesla-Fahrerin zu spät, die auf der L 151 in Richtung Bremen unterwegs war und nach links auf die Straße Auf den Rathen einbog. Die Tesla-Fahrerin wurde infolgedessen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf 9.000 EUR beziffern lässt.

