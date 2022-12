POL-VER: ERGÄNZUNG: ++ Tierabwehrspray sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Schnellrestaurant ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

ERGÄNZUNG: ++ Tierabwehrspray sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Schnellrestaurant ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Schnellrestaurant in der Straße Am Pumpelberg.

Mehrere Personen, die sich im Schnellrestaurant aufhielten, klagten über Atemwegsreizungen.

Die Polizei stellte vor Ort einen 18-Jährigen fest, welcher ersten Informationen zufolge versehentlich Tierabwehrspray versprühte. Das Tierabwehrspray bzw. sogenanntes Pfefferspray (ergänzt) stellten die Beamten sicher.

26 Personen wurden leicht verletzt, wovon zwei Personen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während der Rettungsdienst sich um die Verletzten kümmerte, lüftete die Feuerwehr die Räumlichkeiten.

