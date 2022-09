Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

Skoda touchiert blauen Pkw

Kerken-Alkekerk (ots)

Am Freitag (9. September 2022) um 05:35 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem grauen Skoda Fabia die Rheurdter Straße in Aldekerk. Während eines Überholvorganges touchierte er den blauen Pkw, den er überholte, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der blaue Pkw, der am Unfall beteiligt war, wurde vermutlich ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei Geldern bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beschädigten, blauen Pkw gegen können, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ms)

