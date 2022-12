Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.12.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Person eskaliert nach häuslicher Gewalt

Verden - Als Polizeibeamte am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages zu einer häuslichen Gewalt im Bereich Radeland gerufen wurden, stellten sie fest, dass der 31jährige Verursacher ihnen auf Anfahrt mit seinem Pkw entgegenkam, nachdem er vom eigentlichen Ort des Geschehens geflüchtet war. Das Fahrzeug wurde gestoppt, wobei die Verdener Ordnungshüter eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers feststellten. Dieser ließ sich jedoch nicht zu einer friedlichen Lösung überreden, sondern griff die Beamten tätlich an. Bei seiner Ergreifung leistete er heftig Gegenwehr, ebenso auch bei der anschließend durchgeführten Blutprobe. Den Mann aus Schleswig-Holstein erwarten nun mehrere Strafverfahren. Weil er sich zunächst nicht beruhigte, wurde er für mehrere Stunden im Gewahrsam untergebracht.

Einbrüche im Bereich des Ottersberger Bahnhofs

Ottersberg - Zwischen dem Nachmittag des Heiligabends und dem Abend des ersten Weihnachtsfeiertags brachen bislang unbekannte Täter in einen derzeit ungenutzten Kiosk am Ottersberger Bahnhof ein. Ob etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest. Im gleichen Zeitraum wurde zudem in ein in der Nähe befindliches Wohnhaus eingebrochen. Hier wurden Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Wümmingen

Ottersberg - Zwischen dem Nachmittag des Heiligabends und dem Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertags drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Wümminger Weg ein. Den Schlüssel hatten sie zuvor bei einer anderen Gelegenheit entwendet. Aus dem Wohnhaus wurden u.a. Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Zwei Einbrecher festgenommen, mehrere Tatorte festgestellt

Achim - In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag brachen zwei männliche Personen eine Tür an einem Wohnhaus im Weizenkamp auf. Durch den anschlagenden Hund wurden sie vertrieben und flüchteten zunächst vom Tatort. Sie konnten jedoch durch eine Streifenbesatzung im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden zur Feststellung ihrer Identität und für weitere Maßnahmen bei der Polizei Achim festgesetzt. Durch einen Zeugen erging im Rahmen der Festnahme der Hinweis auf einen versuchten Einbruch in eine nahegelegene Bäckerei. Hier wurden ebenfalls versucht, eine Tür aufzubrechen. Zunächst unbekannte Täter brachen auch in einen Kfz-Service am Fritz-Lieken-Eck ein und durchsuchten diesen, wobei noch nicht feststeht, ob etwas entwendet wurde. Ein angrenzendes Geschäft hatte ebenfalls Spuren eines Aufbruchs, wobei nicht in den Laden eingedrungen wurde. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang der Taten mit den festgenommenen Männern besteht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Alkoholisiert am Steuer

Grasberg - Am Ersten Weihnachtstag um die Mittagszeit kontrollierten Beamte des PK Osterholz einen Bremer Fahrzeugführer, der mit seinem Mercedes auf der Neu-Dannenberger-Straße in Grasberg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 57jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,71 Promille. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde dem Bremer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell