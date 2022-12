Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 25.12.2022

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LK Verden.

Zimmerbrand geht glimpflich aus. Dörverden. Am Heiligabend kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in Dörverden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet Mobiliar in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer schnell, sodass es zu keiner weiteren Ausbreitung kommen konnte. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie gerettet, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss. Achim. Am Nachmittag des Heiligabends kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Achim einen PKW in der Borsteler Hauptstraße. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass der 29jährige Fahrzeugführer aus Oyten keinen Führerschein besitzt. Außerdem wurde er bei der Kontrolle positiv auf Betäubungsmittel getestet. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Oytener eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Reifen zerstochen. Ottersberg. Am Vormittag des Heiligabends wurden drei Reifen eines PKW BMW, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in Posthausen abgestellt war, von unbekanntem Täter zerstochen. Der 57jährige Eigentümer des Fahrzeugs war in dieser Zeit einkaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen bei der Polizei in Achim unter 04202/996-0 zu melden.

LK Osterholz.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus. Osterholz-Scharmbeck. Von Freitagnachmittag bis Samstagmittag kam es in Osterholz-Scharmbeck zu einem Einbruchdiebstahl in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Einbruchdiebstahl in Ferienhaus. Grasberg. Von Samstagnachmittag bis Samstagnacht kam es in Grasberg zu einem Einbruchdiebstahl in ein zu einem Ferienhaus umgebautes Bauernhaus. Unbekannte Täter verschafften sich nach Einschlagen des Küchenfensters Zutritt zum Ferienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

