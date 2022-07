Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 61 - Untersagung der Weiterfahrt für überladenen Sattelzug

Wörrstadt (ots)

Am 18.07.2022 zogen Kräfte der spezialisierten Verkehrsüberwachung für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr der Verkehrsdirektion Mainz einen völlig überladenen 40 Tonnen-Sattelzug einer niederländischen Spedition aus dem Verkehr. Der mit 48.000 Litern Wein in Übersee-Containern beladene Sattelzug war am frühen Nachmittag auf der A61, Höhe Armsheim unterwegs und wurde durch die Lkw-Spezialisten aufgrund des Verdachts der Überladung auf dem Parkplatz "Menhir" kontrolliert. Bei einer Verwiegung bestätigte sich der Verdacht. Nach Toleranzabzug betrug das tatsächliche Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination 70.860 Kilogramm. Somit lag eine Überladung um fast 77 Prozent vor. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt und eine Sicherheitsleistung von über 400 Euro erhoben. Zudem wird in diesem Fall eine Vermögensabschöpfung angeregt. Ferner wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften und das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz festgestellt. Der 29-jährige Fahrer und auch der Halter des Sattelzugs müssen sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten. Erst vor kurzem wurde ein anderes Fahrzeug der gleichen Spedition bereits wegen Überladung beanstandet.

