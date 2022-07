POL-VDMZ: Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrsdirektion Mainz

A 61/Gau-Bickelheim, Worms (ots) - Weil sie auf der A61 bei Worms auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, stoppte die Polizei eine 69-jährige Falschfahrerin in der Nacht auf Samstag gegen 01 Uhr in Höhe Worms-Mörstadt. Die Frau wurde von Zeugen erstmals zuvor in Höhe Albig gemeldet, weil sie dort auf der Richtungsfahrbahn Koblenz in Richtung Worms fuhr. Sie hatte offenbar in der Dunkelheit Orientierungsprobleme und ...

