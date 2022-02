Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf der Straße verprügelt

Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag in Wiblingen von zwei Männern angegangen.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr verfolgten zwei Männer den 21-Jährigen in der Reutlinger Straße. Als sie in eingeholt hatten, stießen sie den 21-Jährigen zu Boden. Danach schlugen sie mit Händen und Füßen auf ihn ein. Zeugen beobachteten den Angriff und mischten sich ein. Daraufhin rannten die Angreifer zu ihrem Auto und flüchteten. Der 21-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Angreifer waren 21-Jährigen wohl nicht unbekannt. Hierbei soll es sich einen 20-Jährigen aus Ulm und einen 23-Jährigen aus dem Raum Laupheim handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, warum es zu dem Angriff kam.

+++++++ 0267645

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell