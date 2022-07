Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Falschfahrerin auf A 61 gestoppt

A 61/Gau-Bickelheim, Worms (ots)

Weil sie auf der A61 bei Worms auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, stoppte die Polizei eine 69-jährige Falschfahrerin in der Nacht auf Samstag gegen 01 Uhr in Höhe Worms-Mörstadt. Die Frau wurde von Zeugen erstmals zuvor in Höhe Albig gemeldet, weil sie dort auf der Richtungsfahrbahn Koblenz in Richtung Worms fuhr. Sie hatte offenbar in der Dunkelheit Orientierungsprobleme und schien mit der ganzen Verkehrssituation überfordert zu sein. Über eine Gesamtstrecke von ca. 20 Kilometern missachtete die Fahrerin die Anhaltezeichen eines auf der Richtungsfahrbahn Speyer parallel fahrenden Streifenwagens der Polizei. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber konnte die Kräfte am Boden ständig über die aktuelle Position des PKW informieren. Bei Worms konnte die Polizei dann die 69-Jährige zum anhalten bringen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zur Nachtzeit kam es zu keinen Unfällen oder akut gefährlichen Situationen für die Frau selbst sowie für übrige Verkehrsteilnehmer.

Der PKW der Frau wurde abgeschleppt. Sie und ihre mitfahrende 40-jährige Tochter wurden auf einer Dienststelle von Bekannten abgeholt. Die Polizei führt nun ein Ermittlungsverfahren zur Ermittlung der Gesamtumstände gegen die 69-Jährige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dies kann eine Geld- oder Haftstrafe und den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Wo die Frau falsch aufgefahren ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Bislang äußerte sie sich nicht weiter bei der Polizei.

