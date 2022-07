Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrerin mit über 2,2 Promille

A 61/Daxweiler (ots)

Deutlich alkoholisiert war eine 59-jährige Frau, die Zeugen am 9.7.2022 gegen 18:10 Uhr der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim meldeten. Aufgefallen war die Dame an der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West, als sie schon deutlich alkoholisiert zwei Dosen Bier kaufte und sich dann in ein Auto setzte. Bevor die Dame abfahren konnte, wurde sie von einer Polizeistreife angetroffen und überprüft. Dabei zeigte ein Atemalkoholtest bei der 59-Jährigen ca. 2,2 Promille an. Die eingesetzten Polizisten stellten bei der Dame, die aggressiv und lautstark herumschreiend ihren Unmut über die Kontrolle kundtat, zur Verhinderung der Fahrt unter Alkoholeinfluss die Fahrzeugschlüssel des PKW sicher. Auch damit zeigte sich die 59-Jährige nicht einverstanden, denn auch telefonisch meldete sie sich anschließend auf der Dienststelle und forderte lautstark schreiend ihren Schlüssel zurück.

