POL-MG: Wohnungseinbruch in Westend

Mönchengladbach (ots) - Ein freilaufender Schäferhund hat am Montag, 2. Januar, gegen 12 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen einen 13-jährigen Jungen in den Arm gebissen und ihm leichte Verletzungen zufügt. Der Junge hatte an einer Bushaltestelle gewartet, als der nicht angeleinte Hund auf ihn zugelaufen kam. Der 13-Jährige dachte zunächst, er wolle mit ihm spielen, dann sprang das Tier jedoch an ihm hoch und ...

mehr