Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schäferhund beißt 13-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Ein freilaufender Schäferhund hat am Montag, 2. Januar, gegen 12 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen einen 13-jährigen Jungen in den Arm gebissen und ihm leichte Verletzungen zufügt.

Der Junge hatte an einer Bushaltestelle gewartet, als der nicht angeleinte Hund auf ihn zugelaufen kam. Der 13-Jährige dachte zunächst, er wolle mit ihm spielen, dann sprang das Tier jedoch an ihm hoch und biss ihn mehrmals in den Arm. Der Junge trug eine dick gefütterte Jacke, sodass ihm die Bisse nur leichte Verletzungen zufügten. Die herbeigeeilte Besitzerin nahm das Tier an die Leine und brachte ihn im Beisein der Polizei zurück ins Haus. Von dort war er kurz zuvor entlaufen.

Wegen Körperverletzung erwartet die Halterin nun eine Anzeige. Den 13-Jährigen brachte die Polizei nach Hause in die Obhut seiner Mutter. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell