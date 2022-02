Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Warnung vor Unwetter in Krefeld

Krefeld (ots)

Es besteht eine amtliche Vorabinformation für Unwetter des Deutschen Wetterdienstes für den Zeitraum von Mittwoch, 16. Februar 2022 ab 22:00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 17. Februar 2022, 21.00 Uhr. In der NACHT zum DONNERSTAG von Westen rasche Windzunahme mit orkanartigen Böen oder Orkanböen zwischen 105 und 120 km/h (Bft 11-12) im Bergland. Im Tiefland teils schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h (Bft 10), während der Kaltfrontpassage strichweise auch orkanartige Böen um 110 km/h (Bft 11) aus Südwest. Ausgangs der Nacht vorübergehende Windabschwächung. Im Verlauf des DONNERSTAGVORMITTAG im Tiefland verbreitet schwere Sturmböen bis orkanartige Böen zwischen 90 und 110 km/h (Bft 10-11) aus West, im Bergland durchweg orkanartige Böen oder Orkanböen zwischen 105 und 120 km/h (Bft 11-12). Ab DONNERSTAGABEND Windabschwächung. Ein zusätzlicher, erster HINWEIS: Von FREITAG auf SAMSTAG droht erneut eine schwere Sturm - oder Orkanlage. Bitte verfolgen Sie die weitere Wetterentwicklung in den kommenden Tagen sehr aufmerksam!

GEFAHRENHINWEISE und HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Meiden Sie ungeschützte Orte, an denen Sie von mitgerissenen Gegenständen zum Beispiel losen Ästen, umstürzenden Bäumen, herabfallenden Dachpfannen oder Blumenkästen getroffen werden könnten. Vermeiden Sie insbesondere gefährdete Bereiche wie Wälder. Die Gefahr für Leib und Leben ist zu groß. Suchen Sie Schutz in einem Gebäude und meiden Sie Hallen mit großen Deckenspannweiten. Vermeiden Sie Autofahren. Wenn noch ausreichend Zeit ist, sichern Sie draußen bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel, Fahrräder und ähnliches. Suchen Sie bei Gewitter Schutz in einem Gebäude. Meiden Sie auf jeden Fall offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Antennen und lehnen Sie sich nicht an Zäune. Achten Sie unbedingt auch auf die Unwetterwarnungen in den Medien. Unwettervorhersagen durch den Deutschen Wetterdienst können Sie auf https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html jederzeit online einsehen

WEITERE INFORMATIONEN

Lassen Sie Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet. Informieren Sie bei Bedarf auch Ihre Nachbarn, insbesondere hör- und sehbehinderten Personen und die Personen, für die aufgrund mangelnder deutscher Sprachkenntnisse Erläuterungen zweckmäßig wären. Rufen Sie nur in dringenden Fällen Feuerwehr und Polizei an. Weitere Informationen erhalten Sie im Bedarfsfall über die Zentrale Bürgerinformation der Stadt Krefeld unter der Rufnummer +49 2151 19 700 und über die WarnApp NINA. Aktuelle Informationen zur Unwetterlage in Deutschland erhalten Sie beim Deutscher Wetterdienst http://www.wettergefahren.de oder http://www.dwd.de

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell