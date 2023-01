POL-MG: Mit Werbetafel, Ampel und Baum kollidiert: Polizei stellt 30-Jährigen nach Flucht vom Unfallort

Mönchengladbach (ots) - Drei unbekannte Jugendliche haben am Dienstag, 03. Januar, zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen bedrängt. Zunächst versuchten sie den 13-Jährigen zu bestehlen. Als das misslang, entrissen sie dem 14-Jährigen das Portemonnaie und nahmen daraus Geld an sich. Nach eigenen Angaben hielten sich die beiden Jungen gegen 17.30 Uhr vor dem Einkaufszentrum am Sonnenhausplatz auf. Von dort aus gingen sie in ...

