POL-MG: "Geisterfahrer" verursacht Unfall mit Verletztem und flüchtet - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 1. Januar, ist es gegen 2 Uhr in einer Wohnung an der Luisenstraße zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Ein 37-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Aussage des 35-jährigen Wohnungsbesitzers habe der später schwerverletzte und ihm unbekannte Mann um Einlass in seine Wohnung gebeten. ...

