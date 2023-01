POL-MG: Schulkiosk: versuchter Einbruch

Mönchengladbach (ots) - Büroräume an der Rheydter Straße in Dahl sind in der Zeit zwischen Dienstag, 3. Januar, um 18.30 Uhr und Mittwoch, 4. Januar, um 7.40 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen. Die unbekannten Täter hebelten die Haus- und Bürotür auf. Noch steht nicht fest, ob sie Beute machten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

