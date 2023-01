Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen,Schwaförden,Ehrenburg - Stuhr, Carportbrand - Bruchhausen-Vilsen, Reh ausgewichen ---

Diepholz (ots)

Sulingen, Schwaförden, Ehrenburg - Einbrüche

An Silvester und in der Nacht zu Neujahr haben Unbekannte gleich mehrere Einbrüche in Sulingen, Schwaförden und Ehrenburg verübt. In Schwaförden wurde in Häuser im Schlehenweg, Blumenweg, Ginsterweg und Schulweg eingebrochen. Die Täter drangen durch Fenster in die Häuser ein und entwendeten u.a. Bargeld. Im Blumenweg betrat der Täter gegen 19.45 Uhr das Haus durch die Eingangstür, da dort von außen der Schlüssel steckte. Im Flur traf er auf die Bewohner und flüchtete. Er wird als schlank, athletisch und ca. 175 cm groß beschrieben. In Vorwohlde wurde in zwei Häuser eingebrochen. Auch hier gelangten die Täter durch Fenster in die Häuser. Über Diebesgut ist noch nichts bekannt. In Sulingen, Tulpenweg, entwendeten die Täter u.a. einen Pkw Schlüssel, nachdem sie zuvor durch ein Fenster in das Haus eingestiegen waren. Mit dem Schlüssel entwendeten sie einen auf dem Hof stehenden Opel Corsa. Das Fahrzeug wurde an Neujahr in einem Waldstück in Nordrhein-Westfalen aufgefunden. Aus einer Lagerhalle in Ehrenburg, Brelloh, haben Unbekannte Lautsprecher und ein Fahrrad entwendet. Die Täter sollen mit einem nicht näher beschriebenen Transporter geflüchtet sein. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Brand

Um kurz nach 01.00 Uhr an Neujahr meldete ein Nachbar einen Carportbrand in Brinkum, Ingeborg-Bachmann-Straße. Ein Carport und die darin befindlichen zwei Pkw standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr versuchte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnhäuser zu verhindern. Alle Bewohner hatten sich zuvor in Sicherheit gebracht und die Häuser verlassen. Die Pkw und das Carport brannten völlig aus. Die beiden benachbarten Häuser wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Sohn mit Freunden Reste des Silvester Feuerwerks in einer Mülltonne entsorgt, wodurch diese in Brand geriet. Das Feuer hatte dann schnell auf den Carport und die beiden Pkw übergegriffen. Der Schaden wird auf rund 200000 Euro beziffert.

Bruchhausen-Vilsen - Reh ausgewichen

Ein 63-jähriger Estorfer wollte mit seinem Pkw am frühen Neujahrsmorgen gegen 3:30 Uhr auf der B6 zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf einem Reh ausweichen, das plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Beim Ausweichversuch geriet er nach links von der Straße und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

