Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte bedrohen Ennepetaler mit Messer und abgebrochener Flasche

Schwelm (ots)

Am Samstag hielt sich ein 21-Jähriger Ennepetaler mit zwei weiteren Personen, gegen 22:40 Uhr, vor einer Spielhalle an der Bahnhofstraße auf. Nach Angaben der Anwesenden hielt neben den Personen ein weißer VW UP mit Wuppertaler Kennzeichen. Ein Mann stieg aus dem Wagen und ging bedrohlich auf den 21-Jährigen zu. Dieser befürchtete einen Angriff und schlug dem ihm unbekannten Mann ins Gesicht, worauf dieser zu Boden fiel. Der Mann stand auf, zog ein Messer und hielt dieses bedrohlich in Richtung des Ennepetalers. Zwei weitere Männer stiegen aus dem Fahrzeug. Einer zerschlug eine Glasflasche auf dem Boden und bedrohte mit dem abgeschlagenen Stück ebenfalls den 21-Jährigen. Der Ennepetaler entschied sich zur Flucht. Die Personen verfolgten den jungen Mann noch ein Stück, brachen dann jedoch die Verfolgung ab und kehrten wieder zu dem Fahrzeug zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Angreifer können so beschrieben werden: Person 1: Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braun-blonde Locke, silberne Halskette, graue Lacoste Jacke, blaue Jeans

Person 2:

Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarzes, schwarze Jogginghose, grauer Pullover, schwarze Mütze

Die Bedrohungen richteten sich ausschließlich gegen den 21-Jährigen, die weiteren Anwesenden blieben unbeteiligt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu dem Geschehen geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02333- 9166 4000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell