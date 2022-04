Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Eingriff in den Straßenverkehr durch ein Bereiten eines Hindernisses

Boppard OT Buchholz (ots)

In der Nacht von Freitag, den 22.04.2022, auf Samstag, den 23.04.2022, wurde die Fahrbahn in der Casinostraße in Boppard-Buchholz durch mehrere Mülltonnen und eine Baustellenabsperrung durch Unbekannte versperrt. Außerdem wurde an der nahegelegenen Bushaltestelle "Casinostraße" der am Bushaltestellenschild befestigte Mülleimer abgerissen und dadurch beschädigt. Entsprechende Strafanzeigen wurden durch die Polizeiinspektion Boppard aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell