POL-MG: Autofahrer fährt gegen Hauswand - Blutprobe, Anzeige

Mönchengladbach (ots) - Drei noch unbekannte männliche Täter sind am Freitagmorgen, 6. Januar, gegen 4.15 Uhr in eine Gaststätte an der Konstantinstraße in Giesenkirchen eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt, das sich zwischen Arnoldstraße und Dominikus-Vraetz-Straße befindet. Drinnen machten sie sich an einem ...

mehr