POL-KN: (A81/Zimmern ob Rottweil) Beim Überholen Laster gestreift

Mönchweiler (ots) - Zu einem Brand in einer Firma für Verpackungs- und Schaumstofftechnik ausrücken mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Mittwoch gegen 9 Uhr. In dem Betrieb in der Straße "Buchenweg" war es an einer Maschine unter starker Rauchentwicklung zu einem Brand gekommen. Beschäftigten des ...

