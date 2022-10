POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen hat am Donnerstag, 27. Oktober 2022, 09:40 Uhr, eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten. Die 28-jährige Delmenhorsterin war mit einem BMW auf der Bremer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links in die Heinrichstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehrs musste sie halten. Darauf ...

