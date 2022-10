Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl aus PKW

Züsch (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 11.10.2022, gegen 21:30 Uhr, auf Mittwoch, den 12.10.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Bergstraße in Züsch zu einem versuchten Diebstahl aus zwei unverschlossenen Kraftfahrzeugen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden

